La 43esima edizione del Carnevale di Larino (video e foto)

LARINO. Nonostante il brutto tempo, la 43esima edizione del carnevale larinese procede regolarmente e in molti non hanno voluto perdersi la suggestiva sfilata dei carri nonostante la pioggia. La manifestazione ha preso il via soltanto ieri e non il 10 e l’11 come inizialmente previsto, poi rimandata a causa di una perturbazione in arrivo che, secondo gli organizzatori, non avrebbe permesso una buona riuscita della festa.

Il carnevale della cittadina frentana è uno degli eventi più attesi dai molisani e non solo, attirando ogni anno numerosi turisti.

In diretta da Piazza del Popolo vi mostriamo foto e video della sfilata con l’esibizione a catena di giocolieri e ballerini che animano le vie della città.

