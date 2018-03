‘4 Ristoranti’. La puntata dedicata al Molise in onda il 13 marzo su SkyUno

Il giorno che tutti attendevano è finalmente arrivato. Manca davvero poco, infatti, all’esordio della gastronomia molisana nella trasmissione i ‘4 Ristoranti’, il noto programma televisivo in onda su SkyUno, diretto dallo chef Alessandro Borghese. Allora, tutti sintonizzati martedì 13 marzo alle 21:15, su SkyUno per la puntata dedicata al Molise. Alla fine della quale, finalmente, uscirà allo scoperto anche il nome dei vincitore. Quattro in tutto i ristoranti a contendersi il titolo di miglior ristorante molisano di cucina autentica, e a portarsi a casa l’ambita cifra di 5 mila euro da investire all’interno del proprio locale.

L’arrivo della troupe di Sky ha destato gran scompiglio nel capoluogo ed è scattata subito la caccia ai 4 ristoratori prescelti e a quanto pare il famoso van nero non ha fatto tappa solo nel capoluogo ma anche nei comuni limitrofi, tra cui Guardiaregia e Cercemaggiore. Tuttavia, il mistero che ha tenuto banco sui ristoranti a godere della vetrina su Sky nel corso della cinque giorni di riprese, dal 1 al 5 febbraio, è stato presto svelato.

‘Casale Kolidur’, ‘La Ginestra’, ‘Monticelli Saperi e Sapori’ e l’Osteria l’O dei Pazzi, questi i nomi dei 4 ristoranti che andranno in onda su SkyUno e contribuiranno a tener alto il ‘buon’ nome del Molise.

Clicca qui per vedere il promo della puntata dei ‘4 Ristoranti’ che andrà in onda, martedì 13 marzo alle 21:15 su SkyUno.

