3 errori da evitare nella scelta di un profumo per uomo

Your browser does not support the video tag.

Scegliere un buon profumo per uomo non è mai impresa facile. D’altronde, il profumo maschile (ma lo stesso può ben dirsi per quanto concerne le controparti femminili) rappresenta un biglietto da visita per ciascuna persona, una sorta di vestito invisibile che è in grado di connotare certe determinate caratteristiche di chi lo “indossa”.

Ne consegue che se la giusta fragranza può permettere di valorizzare in maniera ancora più dedicata e specifica l’uomo, è anche vero che quella sbagliata può non solamente dare una visione di sé diversa dal reale, quanto anche compromettere per sempre l’impressione che diamo in ambito personale o professionale.

Ma come poter individuare la fragranza giusta tra i tanti migliori profumi uomo che oggi possiamo vantare a disposizione online?

Abbiamo individuato per voi 3 degli errori più comuni, e che – speriamo! – potranno guidarvi all’individuazione dello spunto di acquisto più interessante per voi e per le vostre persone care.

Non scegliere la fragranza sulla base della marca

Il primo errore comune che molte persone commettono è quello di scegliere un profumo sulla sola base della marca, perché magari è molto celebre. Si tratta di uno sbaglio abbastanza grossolano: mai acquistare un profumo alla cieca e, anche se lo state comprando senza provarlo (cosa che comunque vi consigliamo di fare) leggete bene le caratteristiche dello stesso.

Sarete probabilmente sorpresi nel sapere che a volte le migliori fragranze per una certa persona, si trovano ben lontano dai brand più celebrati.

Non seguire la massa

Un altro errore piuttosto comune è quello di preferire un profumo solamente perché tutti gli uomini lo indossano. Seguire la massa, le tendenze del momento, le manie commerciali, non è certamente il metodo più appropriato per poter scegliere un buon prodotto, perché non per forza ciò che è adatto agli altri potrà adattarsi al meglio anche alla propria pelle e alla propria personalità.

Non seguite le tendenze sopravvalutate

Un altro errore molto comune è quello di seguire le tendenze più sopravvalutate. Una delle più diffuse è quella dei profumi “freschi” e che sanno di pulito. Il rischio di profumare di detergente per i piatti è abbastanza alto. Meglio invece cercare di trovare da soli la propria giusta strada, evitando di cadere tentazione dei trend del momento.

Dunque, il nostro suggerimento è quello di tenersi alla lontana dagli errori che sopra abbiamo avuto modo di commentare brevemente con voi e, di contro, fare la maggiore esperienza possibile in campo di profumi, annusandone molti e sforzandovi di comprendere che cosa richiamano alla vostra mente. Provate inoltre profumi maschili e femminili in abbondanza, sfatando il mito che i profumi femminili non possano essere usati anche dagli uomini. Anzi, a volte il miglior profumo da uomo… è un profumo da donna!

E voi che cosa ne pensate? Ci sono dei suggerimenti che vorreste condividere con i nostri lettori sulla scelta del miglior profumo per voi? Quali sono i passi che generalmente effettuate prima di acquistare un profumo?

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp