26 settembre “Giornata Europea delle Lingue”

Domani, 26 settembre 2018, sedicesima edizione della Giornata Europea delle Lingue.

La prima celebrazione fu il frutto di un esperimento voluto congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea nel 2001. Il successo fu davvero notevole perché milioni di persone organizzarono eventi sulle diversità linguistiche in Europa e iniziarono così a promuovere l’apprendimento delle lingue come esigenza e come opportunità.

Sulla scorta di questo successo il Consiglio d’Europa dichiarò che la giornata Europea delle Lingue si sarebbe celebrata il 26 settembre di ogni anno, fissando i seguenti obiettivi:

informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla; incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale.

Il Molise non può mancare a questo consueto appuntamento. Lo Europe Direct Molise, della Provincia di Campobasso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per il Molise, con l’Associazione Nazionale insegnanti di lingue straniere – sezione Molise, con l’IIS Pertini – Cuoco-Montini e con il Comune di Campobasso si è fatto promotore di una giornata celebrativa che prevede, al mattino, il consueto rally linguistico per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e, nel pomeriggio, una tavola rotonda, aperta a tutti gli appassionati delle lingue ed in particolare al personale docente.

