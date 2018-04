23 Aprile, Campobasso festeggia San Giorgio

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

Oggi pomeriggio l’arcivescovo di Campobasso–Bojano GianCarlo Bregantini, ha svolto la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Campobasso in onore del Santo Patrono San Giorgio.

Alla Messa è seguita la processione per le vie principali della città, con la consueta fermata del Santo a Palazzo San Giorgio per il saluto del sindaco e per la benedizione solenne del Vescovo.

