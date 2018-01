21enne aggredito in centro da tre migranti, sparito il portafogli

ISERNIA – Un episodio di aggressione è stato denunciato, intorno alle 19, da un giovane di 21 anni. L’isernino ha telefonato al 112 per chiedere l’intervento dei Carabinieri in via XXIV Maggio. Nel frattempo gli sconosciuti si sono dati alla fuga. Quando i militari del Comando provinciale pentro sono arrivati sul posto, il giovane ha riferito loro di aver avuto un alterco con tre persone, secondo quanto asserito dal 21enne si tratterebbe di tre extracomunitari. Il ragazzo ha dichiarato all’Arma che, nel corso del diverbio, uno dei tre lo ha colpito al volto e in seguito all’episodio si è, inoltre, accorto di non aver più addosso il portafogli. I militari hanno raccolto le dichiarazioni della vittima dell’aggressione in attesa di effettuare le indagini. Il 21enne, ferito ad uno zigomo, è stato medicato dall’equipe del 118 giunta tempestivamente in via XXIV Maggio.

