2 milioni di euro per la manutenzione strade e ripavimentazione marciapiedi

CAMPOBASSO. Via Pirandello, via Roma, Corso Bucci (sopraelevata), via Mazzini, via Longano, via Petitti, via Labanca, contrada Foce, contrada Colle dell’Orso (castagneto), contrada Colle delle Api e frazione di Santo Stefano, queste sono le strade che beneficeranno degli interventi di manutenzione. La giunta comunale di Palazzo San Giorgio, come anticipato nei mesi scorsi, ha infatti approvato con la delibera n. 251 del 5 dicembre 2017, il piano di manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e di tutte le opere connesse per un importo complessivo di 2 milioni di euro. Oggi si dà il via libera alla procedura aperta del bando e del disciplinare per l’appalto dei lavori in questione. La pubblicazione è avvenuta anche sul sito ufficiale del Comune. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è il 23 agosto 2018, entro le ore 12.

I lavori prevedono anche la ripavimentazione dei marciapiedi delle seguenti strade: via del Castello, via Mazzini, via Cavour, viale Elena, via Verdone, via Scatolone, via Petrella, via Romagnoli, via de Attellis, via Roma e via Veneto.

Manutenzione che agevolerà la circolazione veicolare e pedonale tanto nel centro quanto nelle strade periferiche di Campobasso. Gli interventi, inoltre, restituiranno decoro e sicurezza al capoluogo, tant’è che ove sarà necessario, si procederà all’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi per facilitare la mobilità delle persone diversamente abili e la realizzazione di percorsi tattili per i non vedenti.

“Si tratta di un primo grande intervento – sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Maio – su cui l’amministrazione del sindaco Battista punta molto per riqualificare buona parte della città. Ma le novità non finiscono qui: nel bilancio 2018 ci sono altri fondi, 1 milione e mezzo di euro, che serviranno alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi che non sono stati ricompresi nella prima tranche di lavori. Attraverso i ribassi d’asta – conclude l’assessore Maio – si avranno ulteriori disponibilità finanziarie da destinare alla viabilità urbana ed extraurbana”.

