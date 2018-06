Amazon prime Wardrobe: fare acquisti come in un negozio

Ulteriore passo in avanto del colosso dello shopping Amazon per migliorare l’esperienza degli acquirenti e renderla sempre più vicina all’esperienza di acquisto diretta. Tempi duri per gli oltranzisti del negozio 1.0, un’ulteriore opportunità per i commercianti aperti all’innovazione e all’e-commerce. E’ finalmente disponibile, dopo un primo annuncio risalente al giugno 2017 e per i soli possessori di account prime negli USA, la funzionalità Wardrobe, letteralmente “guardaroba”.

Il nuovo servizio permette di semplificare il processo di prova dei capi e incoraggiare all’acquisto anche le persone che necessitano di provare i capi desiderati. Gli utenti potranno selezionare tra i tre e i quindici capi tra oltre un milione di possibili scelte tra diversi marchi, tra cui Calvin Klein, Levi’s, Adidas e altri. Una volta arrivati a casa i pacchi, i clienti avranno sette giorni di tempo per provare i capi. Se qualcosa non calza perfettamente o non risponde alle aspettative, il cliente potrà prenotare un ritiro gratuito o portare i capi al più vicino punto di ritiro. Nella confezione sarà presente un’etichetta di reso prestampata e prepagata, che assicura la gratuità del servizio.

Fin qui, nulla di particolarmente nuovo: la vera innovazione, rispetto ad altri competitors nel campo della moda, sta nel fatto che il cliente dovrà pagare l’abbigliamento solo dopo la prova effettiva. Una scelta, quella di Amazon, come sempre innovativa ma anche attenta all’evoluzione del mercato. Tutte le statistiche e tutti gli studi consultabili online non fanno che confermare l’inarrestabile ascesa dell’online shopping praticamente in tutti i mercati.

Tra i 10 Paesi con il più alto tasso di penetrazione di vendite online a metà del 2017 non poteva mancare la Cina, seguita da Corea del Sud e Regno Unito: gli Stati Uniti si fermano al settimo posto mentre cresce esponenzialmente in Europa il mercato online della Germania. Ma l’e-commerce continua a crescere anche in Italia, nonostante nelle rilevazioni precedenti il belpaese si sia sempre attestato sulle ultime posizioni: il valore degli acquisti online da parte dei consumatori italiani raggiunge nel 2017 i 23,6 miliardi di euro, con un incremento del 17% rispetto al 2016. Questo quanto emerge dalla presentazione dell’Osservatorio e-commerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm.

Per la prima volta nella storia dell’e-commerce italiano, i prodotti crescono ben più dei servizi, con un peso dell’e-commerce sul totale degli acquisti retail degli italiani che sale al 5,7%. Sono dati certamente incoraggianti anche se ancora non sufficienti a dichiarare maturo e dinamico il settore nel nostro Paese. Non è ancora prevista una data per il lancio europeo e quindi Italiano di Amazon Wardrobe. Quel che è certo è che il 2017 ha visto entrare in crisi le realtà commerciali italiane incapaci di progettare efficaci soluzioni ibride online – offline. L’approccio di molti operatori tradizionali italiani è spesso poco convinto e testimonianza di mancato investimento, sia in termini di tempo che di risorse umane, in un progetto strategico che, invece, sta diventando il vero motore delle economie avanzate. E’ tempo di “studiare”, quindi, prima che l’ennesima innovazione travolga le realtà tradizionali: chiave di successo, come sempre, è vedere un’opportunità dove gli altri vedono un ostacolo.

Eliana Marinelli



