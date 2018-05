Chef Award 2018, Simona De Castro unica donna alla cena di gala

Lo chef del ristorante Monticelli – Saperi e Sapori di Campobasso, Simona De Castro, sarà la sola interprete femminile alla cena di gala degli ‘Chef Award 2018’ in programma il 14 maggio al ‘Forte Village’ di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Affermatasi lo scorso anno come ‘Best Chef donna 2017’, proporrà piatti della sua cucina che si fonda su un perfetto gioco di contrasti tra tradizione e innovazione. ‘Chef Awards’ è un sistema di comparazione e valutazioni di recensioni di ristoranti online che raccoglie e converte in un solo indice (%) recensioni e voti che vengono trasmessi su tutte le pagine di opinioni e reti sociali e siti di prenotazione. Si basa su un sistema di calcolo statistico che valuta e ricalcola le recensioni prestando attenzione alle opinioni sospette e non prende in considerazione quelle presenti su siti dove chiunque può dire la sua senza registrarsi.

