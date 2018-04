Campobasso, scolaresca di Porto San Giorgio alla scoperta della street art

E’ di questa mattina la bella iniziativa che ha portato in visita a Campobasso una scolaresca di Porto San Giorgio in provincia di Fermo. I ragazzi sono arrivati in Molise per scoprire i disegni che dal 2011 animano parte della periferia di Campobasso, parliamo dei murales del quartiere San Giovanni. Si tratta sicuramente di una bella vetrina per Campobasso e per il Molise in generale, vanto ed orgoglio dei Malatesta Associati, gli organizzatori del festival “Draw the Line”, dedicato all’arte urbana che oltre a colorare i muri riqualifica interi quartieri.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp