Celebrati nella chiesa di Sant’Antonio di Padova i funerali del centauro campobassano

CAMPOBASSO. Si sono tenuti questo pomeriggio i funerali di Antonio Stragapede, il centauro campobassano che ha perso la vita sabato 14 aprile dopo un violento impatto tra la sua moto e un’Audi all’altezza del bivio di Bojano in direzione Campobasso. Per il 57enne, motociclista esperto, purtroppo non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo il violento impatto. Tante le persone che questo pomeriggio, dalle 16:30 hanno partecipato al dolore della famiglia di Antonio durante i funerali celebrati nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. Antonio Stragapede lascia la moglie e una figlia di 20 anni.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp