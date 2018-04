Crozza: “Il Molise è il nostro Ohio” (VIDEO)

A seguito delle imminenti elezioni regionali e dall’invasione di big che lo stanno prendendo letteralmente d’assalto, il Molise continua ad essere sulla ribalta dei media nazionali. Anche il comico Maurizio Crozza nel monologo di apertura del suo programma di satira ‘Fratelli di Crozza’, in onda il venerdì in prima serata sul canale Nove, afferma che “il Molise è l’Ohio dell’Italia”, in quanto il destino del governo nazionale sembra dipendere tutto dall’esito delle ‘molisarie’.

Di seguito, il video della puntata:

