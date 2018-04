Domani e dopodomani Berlusconi in Molise, il programma della visita

TERMOLI. C’è grande attesa per l’arrivo in Molise del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi che si tratterrà in regione per una due giorni.

Arriverà domani a Termoli in elicottero alle 11,30, atterrando presso l’eliporto adiacente lo stato per poi raggiungere il centro della cittadina adriatica in auto. Il Cavaliere, accompagnato da Annaelsa Tartaglione (segretaria regionale di Fi) farà una passeggiata da Piazza Monumento fino al Castello Svevo. Dopodichè pranzerà con imprenditori e candidati nel Borgo Antico, e poi darà spazio alle interviste presso l’Hotel Meridiano.

Alle 18, invece, Berlusconi si sposterà a San Giuliano di Puglia presso l’area polifunzionale e solo in serata (alle 20,30) arriverà a Campobasso per una cena elettorale all’Hotel Centrum Palace.

Mentre, sabato 14 aprile, alle ore 9 farà colazione al bar Lupacchioli per poi dirigersi verso Isernia, dove alle 10,30 visiterà la Cattedrale e gli scavi archeologici. Anche qui il leader di Forza Italia incontrerà imprenditori e cittadinanza presso l’Auditorium Unità d’Italia. Pranzo all’Hotel Europa per poi ripartire alle 16 sempre in elicottero dallo stadio comunale di Isernia.

