Elezioni, le informazioni riguardanti i seggi sul sito ufficiale del Comune di Campobasso

CAMPOBASSO. Con l’approssimarsi delle consultazioni elettorali del 22 aprile prossimo, da Palazzo San Giorgio comunicano che sul sito ufficiale del Comune di Campobasso è attivo – a disposizione della cittadinanza – uno spazio (guardando la home page è in alto, sulla sezione Eventi, News e Avvisi) dedicato proprio alle elezioni. All’interno, infatti, sono presenti tutte le informazioni utili sui seggi elettorali, sul relativo stradario e su tutte le agevolazioni finanziarie per chi vive fuori città e deve affrontare le spese di viaggio per tornare a votare. L’amministrazione ricorda, inoltre, che prima del 22 aprile va verificato l’effettivo possesso della propria tessera elettorale, se sulla stessa ci sono ancora spazi disponibili per apporre il timbro e se l’indirizzo è stato aggiornato in caso di cambio di residenza all’interno della città.

La nuova tessera potrà essere richiesta presso gli appositi uffici di Palazzo San Giorgio (aperti tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12,30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17) al fine di evitare che il 22 aprile, quando l’Ufficio elettorale comunale sarà comunque aperto, si creino lunghe code agli sportelli.

Si ricorda, inoltre, che gli uffici elettorali resteranno aperti nei seguenti orari:

• giovedì 19.04.2018: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00

• venerdì 20.04.2018: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00

• sabato 21.04.2018: dalle ore 8:00 alle ore 20:00

• domenica 22.04.2018: dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Le richieste di ammissione al voto degli elettori che si trovano temporaneamente presso ospedali, case di cura, carceri e strutture similari fuori dal territorio comunale, devono essere inoltrate ai seguenti recapiti: telefax: 0874 92060.

