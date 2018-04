Viabilità, al via la messa in sicurezza di molte strade provinciali

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, in una nota, annuncia la sottoscrizione di una serie di decreti volti alla messa in sicurezza di molte strade al fine di garantire una percorribilità più sicura.

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza delle Strade Provinciali n.79, n.81 e n.98 per l’importo di 1.000.000 di euro. Intervento di cui sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica e gli elaborati relativi all’opera. Approvata anche la messa in sicurezza e adeguamento della Strada Provinciale. n. 65 di Provvidenti di cui è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica. Via libera anche per la Strada Provinciale 157 ‘Fondo Valle Biferno’ tratto compreso tra innesto S.S. 647 ‘F.V. Biferno’ e innesto S.P. 105 ‘Morrone-Ripabottoni’, per un importo totale di 400.000 euro con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Semaforo verde anche per la messa in sicurezza e adeguamento della Strada Provinciale 63 Cerrosecco – tratto compreso tra abitato di Bonefro e Strada Provinciale 148 Santa Croce di Magliano-Ururi.

