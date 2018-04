Stalla a fuoco nella notte, Vigili del Fuoco salvano 40 mucche (FOTO)

POZZILLI (IS). Questa notte, a pochi minuti dal nuovo giorno, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia sono intervenuti presso un’azienda agricola situata nel comune di Pozzilli a seguito dell’incendio di una stalla.

Tre squadre dei VVF con tre mezzi si sono prodigati per ore per spegnere le fiamme e trarre in salvo le 40 mucche presenti nella struttura. Ingenti i danni subiti dalla stessa, in parte anche crollata durante le operazioni di spegnimento. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle 7 circa.

