Elezioni. Veneziale: “Un patto morale per il lavoro che tenga insieme occupazione e investimenti”

“Un grande patto morale per il lavoro. Un patto – ha commentato Carlo Veneziale, candidato alla presidenza della Regione Molise con il centrosinistra – fra imprese e lavoratori che tenga insieme occupazione e investimenti.

Non c’è conflitto fra lavoro e imprese, quando la politica media, risolve i problemi e non si limita a fare da cassa di risonanza alle legittime frustrazioni delle forze sociali, ma cambia in meglio il reale, perseguendo il bene comune.