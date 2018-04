Domani pomeriggio a Sesto Campano i funerali della giovane studentessa Giada Di Filippo

SESTO CAMPANO. La Chiesa Parrocchiale di S. Eustachio Martire, parte alta di Sesto Campano, ospiterà domani pomeriggio alle 15,00 i funerali della giovane studentessa di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli, la 25enne Giada Di Filippo. La salma della ragazza arriverà poco prima presso la sede comunale di Sesto per essere accompagnata in corteo sino al citato luogo di culto, espressamente voluto dalla madre della giovane. Sesto Campano e la frazione Roccapipirozzi dove la famiglia Di Filippo risiedeva si apprestano quindi a dare l’estremo saluto alla giovane concittadina, la cui vita si è tragicamente spezzata giorni addietro dopo che la studentessa si è lasciata cadere dai piani superiori dell’ateneo partenopeo nel giorno che sarebbe dovuto essere della sua laurea e che invece si è tramutato in autentica tragedia, tanto da scuotere profondamente entrambe le comunità di Sesto Campano e Roccapipirozzi, dove la famiglia Di Filippo e la stessa Giada erano tantissimo apprezzate. A testimoniarlo, subito dopo i tragici eventi nel capoluogo campano, le parole del Sindaco del Comune molisano, Luigi Paolone, che parlò di famiglia e ragazza assolutamente per bene e tale da non lasciar presagire affatto quanto avvenuto. Ed invece la tragedia si materializzò improvvisamente, con Giada Di Filippo lasciatasi improvvisamente andare dal terrazzo di un piano superiore della Facoltà di Biologia dell’Università napoletana proprio mentre familiari, parenti e fidanzato si apprestavano a festeggiarla per l’imminente laurea. Scende quindi il sipario su questa tristissima storia che tanto ha toccato l’opinione pubblica nazionale per la drammaticità dei fatti.

