Regionali. Turismo, infrastrutture e commercio: la strategia di Toma

CAMPOBASSO. Ospite della Confesercenti Molise, Donato Toma ha posto l’accento sulla strategia riguardante turismo, infrastrutture e commercio nel suo programma elettorale.

Rispondendo alle sollecitazioni provenienti dai vertici dell’associazione di categoria, Toma ha puntato sui problemi della costa molisana e del turismo balneare: “La direttiva Bolkestein grida vendetta: dobbiamo lottare per il doppio binario. Le nuove concessioni possono anche andare all’asta, le vecchie concessioni (in scadenza o da rinnovare) devono finire il loro ciclo vitale naturale. Ci sono famiglie che hanno investito forze e denari su queste concessioni. Dobbiamo consentire a queste famiglie di continuare a beneficiare di quelle concessioni e quindi ad esercitare quelle attività. Occorre però cambiare la mentalità sulla balneazione. La balneazione non è solo quella estiva, il mare non va in vacanza, il mare è fruibile anche d’inverno pensiamo alla creazione presso gli stabilimenti balneari di piccole attività ricettive.”