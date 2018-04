Acquista macchina agricola on line, ma è una truffa. Vittima un cittadino di Rocchetta

COLLI AL VOLTURNO (IS). E’ stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Colli al Volturno un pregiudicato di origine siciliana responsabile del reato di truffa aggravata. L’uomo aveva messo in vendita online una macchina agricola al prezzo di circa mille euro, poi acquistata da un cittadino di Rocchetta al Volturno tramite pagamento postepay. Una volta scoperto che il mezzo agricolo era di fatto inesistente, è scattata l’indagine dei militari dell’Arma, che anche attraverso attività di natura tecnica, sono riusciti a risalire all’autore della truffa. Ulteriori indagini sono comunque in corso per accertare se il pregiudicato si sia reso protagonista di altre analoghe truffe anche su scala nazionale.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp