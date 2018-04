Misteri, al via riunioni e preparativi nella sede di Via Trento

Le prove per la scelta dei figuranti ancora non cominciano. Ma presto – assicura Giovanni Teberino – verrà fissata una data in cui bambini ed adulti verranno pesati e misurati in altezza per coglierne l’adeguatezza al ruolo. Sono in tutto 73 i personaggi (56 i piccoli e 17 gli adulti), e quest’anno qualche new entry dovrebbe sostituire qualche figurante veterano. Quanto a “La domenica dei Misteri”, il giornale degli ingegni giunto alla sua decima edizione, le bozze sono già state stampate. La finale revisione preluderà alla stampa e alla presentazione, al pubblico, a ridosso del 3 giugno. A fine aprile è, invece, prevista una conferenza per illustrare gli aggiornamenti apportati al sito “www.misterietradizioni. com”, tali da renderlo più attrattivo. L’amministrazione comunale aveva promesso, per quest’anno, una seconda sfilata a settembre, ma ancora nulla si sa di certo.