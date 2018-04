No al randagismo, 400 euro a chi adotta un cane dal canile

CIVITANOVA DEL SANNIO. Il Comune di Civitanova del Sannio lancia il progetto ‘Adotta un cane’: a chi adotterà un trovatello nel canile convenzionato con l’ente municipale sarà riconosciuto un bonus fino a 400 euro. A renderlo noto, attraverso la pagina Facebook, è stata l’amministrazione comunale, che ha pubblicato il documento che illustra i dettagli dell’iniziativa. L’obiettivo è quello di incentivare “l’affidamento di cani randagi catturati nel territorio comunale, al fine di garantire il loro benessere, contrastare il fenomeno del randagismo ed economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani stessi”. L’ente ha stabilito i requisiti per accedere all’affidamento definitivo degli animali randagi catturati nel Comune e ricoverati presso i canili convenzionati. Occorre aver compiuto 18 anni e si deve forbire “garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie”. È necessario che chi chiede l’affidamento o i componenti dello stesso nucleo familiare non abbiano a carico condanne penali per maltrattamenti ad animali. Per accedere al contributo bisogna aver adottato il cane in data successiva alla pubblicazione del presente bando sul sito internet del Comune di Civitanova del Sannio. Non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore a 60 giorni né potranno essere affidati più di tre cani per nucleo familiare. L’iniziativa, inoltre, mira a promuovere l’adozione dei cani più ‘anziani’. Stando a quanto previsto dal progetto, infatti, sarà erogato un contributo economico di 200 euro in favore di coloro che adotteranno un cane randagio ospitato nel canile convenzionato con età fino a 1 anno, di 300 euro in favore di coloro che adotteranno un cane randagio ospitato nel canile convenzionato con età fino a 4 anni e di 400 euro in favore di coloro che adotteranno un cane randagio ospitato nel canile convenzionato con età oltre i 4 anni. Il contributo verrà erogato esclusivamente dietro presentazione di specifica documentazione attestante l’adozione, l’assolvimento della profilassi vaccinale, la collocazione e cura del cane secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia. Le domande di contributo vanno presentate in base all’allegato presente sul sito internet municipale e presentate al Servizio di Vigilanza.

