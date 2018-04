Spiaggia di Petacciato ribattezzata “la più pulita d’Italia”, successo per l’iniziativa di Ambiente Basso Molise

PETACCIATO. E’ stata ribattezzata la spiaggia più pulita di Italia ed è la spiaggia di Petacciato. Tanti i volontari che si sono rimboccati le maniche e armati di guanti e buste della spazzatura hanno deciso di pulire il lungomare del paese bassomolisano partecipando all’iniziativa che è stata organizzata dall’associazione Ambiente Basso Molise “sensibilizzati al valore della mondialità per creare una cultura dell’accoglienza, della condivisione, della difesa dei diritti umani e dell’ambiente”. Una giornata eccezionale con persone eccezionali, tutti uniti con un fine comune: migliorare il nostro mondo e fare qualcosa di concreto per fermare l’inquinamento che vede il nostro pianeta e gli habitat irreversibilmente danneggiati”. Tanti partecipanti, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare. Hanno partecipato alla giornata ecologica gli allievi della Scuola & Lavoro di Termoli, migranti e associazioni. Ambiente Basso Molise ringrazia ogni persona che ha deciso di dedicare una domenica mattina per vedere da vicino la situazione delle proprie spiagge e prendersene cura.

