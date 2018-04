Molise e Governo, la doppia ansia del MoVimento 5 Stelle

Ansia da Molise. A Ivrea, la terra di Olivetti, anticamera delle Alpi. Sembra paradossale, ma nella corsa al governo di Luigi Di Maio – ha scritto ieri Huffingtonpost – una delle più piccole regioni italiane diventa uno snodo cruciale. Anche durante la kermesse dell’Associazione Gianroberto Casaleggio – la concentrazione è sbilanciata in direzione del voto di domenica 22 aprile. “Non possiamo permetterci passi falsi – è il ragionamento fatto con i suoi – dobbiamo metterci tutti la testa, è fondamentale”. Un vero e proprio ordine di scuderia. Perché dal Friuli Venezia Giulia si aspetta una semplice ratifica della vittoria del centrodestra a trazione leghista (si vota la settimana successiva). E se l’appena riunita coalizione dovesse affermarsi anche dalle parti di Campobasso, sarebbe un segnale assai negativo in chiave esecutivo, in una fase in cui le sliding doors si aprono o si chiudono per il refolo di una sfumatura e la sbavatura di un dettaglio.

Oltre l’incontro con Salvini, ancora non cancellato dall’agenda fra mercoledì e giovedì, e oltre un nuovo passaggio con Sergio Mattarella, – scrive ancora l’Huffingtonpost – c’è il Molise. Il piccolo Molise, che tanto preoccupa la war room stellata. Perché potrebbe dare la spintarella decisiva al masso che finora corre su un crinale. Per capire: da quelle parti il 4 marzo il centrodestra venne umiliato: appena il 30%, quindici punti percentuali sotto ai 5 stelle. Eppure gli ultimi sondaggi pubblicati parlavano di un testa a testa. E i nuovi dati affluiti hanno fatto pendere gli angoli della bocca ulteriormente verso il basso. Ecco che Di Maio ha preso in mano la situazione. Due giorni, lunedì e martedì, di massima esposizione mediatica in giro per la regione. Perché, paradossalmente, dal destino del primo governatore del Movimento potrebbe dipendere inesorabilmente quello del primo premier a 5 stelle”.