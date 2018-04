Canile Santo Stefano, l’amministrazione ha stanziato i fondi

CAMPOBASSO. Come segnalato nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale, con determina dirigenziale, ha stanziato i fondi per una riparazione urgente dopo fuoriuscita di liquami presso il canile di Santo Stefano. Il dirigente del Comune, De Marco, ha voluto tuttavia puntualizzare che l’intervento in questione “avverrà dopo segnalazioni giunte circa un anno fa”. Non c’è – ha spiegato il dirigente – alcun problema di seria entità che si sia verificato negli ultimi giorni. La fuoriuscita di liquami è di piccola entità e il Comune ha deciso, appena resi disponibili i fondi, di intervenire. E’ bene precisare alla cittadinanza che non si tratta di un problema attuale presso il canile”.