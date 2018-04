TEATRO – Lucrezia Lante Della Rovere in scena al Loto con ‘Io sono Misia’

FERRAZZANO. Questa sera alle 18,30, e in replica domani alle 20,30, grande teatro in scena sul palco del Loto di Ferrazzano con ‘Io sono Misia. L’ape regina dei geni’ con Lucrezia Lante Della Rovere. Lo spettacolo, di Vittorio Cielo con la regia di Francesco Zecca, si ispira alle memorie di Misa Sert, una delle donne più influenti del secolo sempre in piena luce, e allo stesso tempo, misteriosamente, in ombra.

Così, nel cuore di Parigi, capitale di cultura tra ’800 e ’900, si dispiega il fascino e il potere imperscrutabile di questa donna unica e straordinaria che sapeva guardare lontano: levatrice dell’arte e amica influente e definitiva d’importanti protagonisti della Belle Époque parigina, tra cui Stravinsky, Diaghilev, Nijinsky, Debussy, Tolouse Lautrec, Picasso, Ravel, Cocteau e molti altri.

Dopo il successo di Malamore, Premio Flaiano 2012, Lucrezia Lante della Rovere torna ad interpretare il vivido ritratto della vita straordinaria di questa donna, cercatrice di meraviglie umane, definita da Proust “un monumento di storia, collocata nell’asse del gusto francese come l’obelisco di Luxor nell’asse degli Champs Elysées”.

L’attrice regala un’intensa prova attoriale, nel non facile compito di tratteggiare una personalità complessa e tormentata, in un atipico monologo in continuo movimento, come una melodia di Debussy.

infoLOTO – 327.2352438 – 333.1852262

