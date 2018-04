Campobasso, ecco il Pineto: servono i punti per la salvezza

Non ci sarà nulla di semplice nella missione rossoblù. Quattro schiaffoni consecutivi tramortirebbero anche un elefante e questa sarà la prima grossa difficoltà: fare i conti con una squadra in forte crisi. La situazione dello spogliatoio è fortemente deteriorata: Antonio Foglia Manzillo è stato invitato addirittura a dimettersi da parte del co-presidente Leone, ma è al suo posto e vuole fare di tutto per terminare con dignità il campionato. Sa anche lui, chia- ramente, che un altro ko sarebbe fatale per la sua panchina. Aspetti, quelli descritti, che non promettono nulla di buono. Bisogna solo augurarsi che in un moto di orgoglio i Lupi ritrovino un pizzico di gioco e qualche gol.

Proprio per chiedere una spinta in più, anche piccola, si è deciso di varare prezzi popolari. In curva Nord si pagheranno sei euro, dieci il costo dei tagliandi nelle tribune centrale e laterale. L’entrata sarà gratuita per gli under 16, mentre per le donne e per gli over 65 il prezzo è stato fissato a tre euro.