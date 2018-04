Elezioni. Lorenzo Cesa domani a Campobasso per presentazione lista UDC

Domani, lunedì 9 aprile, è atteso in Molise il grande arrivo dei big che, agli sgoccioli della campagna elettorale per le sempre più vicine regionali, non mancano di dare il loro sostegno ai candidati governatore prendendo parte ai diversi appuntamenti fissati da schieramenti e partiti per la presentazione delle liste.

Ieri la visita del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e domani, oltre al pentastellato Luigi Di Maio, è previsto anche l’arrivo del Segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa. L’eurodeputato, infatti, sarà alle 17 a Campobasso presso il Centrum Palace per la presentazione dei candidati dell’Unione di Centro alle prossime elezioni. All’incontro pubblico interverrà anche l’aspirante governatore in corsa er la coalizione di centrodestra Donato Toma.

