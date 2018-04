Il Falco colpisce ancora, Striscia la Notizia ad Isernia

“Il Falco”, conosciuto per le sue invasioni di campo durante importanti partite di calcio, è stato il protagonista nell’ultima puntata di Striscia la Notizia, ieri sera, di un servizio di Vittorio Brumotti.

Il celebre acrobata della bicicletta si è recato ad Isernia, dove vive Mario Ferri (Il Falco) in quanto lo stesso ha postato sul suo seguitissimo profilo social, un audio dal contenuto scandalistico, riguardante (a detta di chi lo ha messo in rete) la velina di Striscia Mikaela, ovviamente vittima di una fake news. Accusato di cyberbullismo da Brumotti il Falco ha chiesto pubblicamente scusa a tutte le vittime di questi attacchi telematici salvo, a telecamere spente, immediatamente vantarsi di aver incontrato e sopraffatto l’inviato Mediaset. Per questo indecente comportamento il 28enne leone da tastiera è stato denunciato dalla redazione alla Polizia per le Telecomunicazioni.

GUARDA IL VIDEO DI STRISCIA

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp