Strada Provinciale 41, sempre più un disastro

Provinciale 41, sempre più un disastro. L’ultima perturbazione meteo, come era del tutto immaginabile, non ha fatto che peggiorare le condizioni di viabilità sul tratto di provinciale, nei pressi del bivio del Comune di Pietracupa. La già precaria viabilità ora è stata messa completamente in ginocchio: ci sono buche dappertutto e risulta davvero difficile evitarle e, soprattutto, evitare incidenti.

Di questo avviso sono i cittadini pendolari, tanti, che per diversi ed improrogabili motivi si recano quotidianamente nel capoluogo di regione, “facciamo i complimenti ai tanti che sono venuti a Trivento per consenso elettorale, per essere riusciti a superare gli ostacoli della Provinciale – riferiscono i cittadini – qualcuno ha trattato anche la problematica durante il comizio, recuperando solo figuracce. Ma, nonostante tutto, siamo ancora fiduciosi e ci aspettiamo che la problematica venga risolta e non ci interessa neanche da chi. In questi ultimi giorni piovono euro da tutte le parti, speriamo che bagnino anche la oramai fatidica Provinciale 41, specchio della nostra classe politica, di ieri, di oggi e speriamo non di domani”.

