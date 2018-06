2 giugno, Toma: “La nascita della Repubblica è la “festa delle feste”

CAMPOBASSO. “La nascita della Repubblica, è la “festa delle feste”. Oggi più che mai abbiamo il dovere morale di trasmettere ai nostri figli, con il nostro esempio, il patrimonio inestimabile di valori, così come i nostri padri hanno fatto con noi. Viva la Costituzione, viva la Repubblica, viva l’Italia!”. Così si è espresso in un post su Facebook il Presidente della Regione Molise, Donato Toma in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica.

