Auditorium: “teatro per tutti” con otto spettacoli di rilievo e prezzi popolari

Otto diversi appuntamenti per un cartellone organizzato in parte dalla Fondazione Molise Cultura e in parte dal Comune di Isernia: si spazia dalla musica al teatro, passando per comicità e intrattenimento. La stagione teatrale dell’Auditorium ‘Unità d’Italia’ di Isernia è stata presentata ieri pomeriggio a Palazzo San Francesco. Ad illustrare il programma l’assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynicki, la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti, Paola Cerimele della Compagnia stabile del Molise, Michele Freda, presidente della Pro loco di Isernia, e l’assessore regionale Carlo Veneziale. “Il tutto – ha comunicato l’assessore Kniahynicki – è organizzato a più mani in parte gestito da Molise cultura (nello specifico i primi tre spettacoli, tutti musicali). Ci sarà l’apertura con Massimo Ranieri l’11 febbraio, e seguire la Vedova allegra e poi il musical dedicato a Elvis Presley”. A questi eventi, il Comune ne ha voluti aggiungere altri: “Visto che il calendario – ha spiegato l’assessore comunale alla Cultura – sembrava un po’ scarno, soprattutto alla luce delle ambizioni dell’amministrazione comunale, insieme alla Pro loco abbiamo contattato la Compagnia stabile del Molise e siamo riusciti ad arricchire il cartellone con altri cinque spettacoli. Da marzo avremo Giobbe Covatta e a seguire ci sarà la Guarnieri con ‘Cara professoressa’, di cui proporremo anche un matineé per le scuole. E ancora Nuzzo e Di Biase e, per concludere, Le petit circus napolitaine, uno spettacolo circense rivisitato che vedrà coinvolti artisti di strada molisani, per lo più isernini, e anche in questo caso prevederemo un matinée per le scuole”. Quanto al budget, anche l’investimento è suddiviso tra la Fondazione e il Comune.

Con un impegno di 70mila euro da parte di ‘Molise cultura’ e di 40mila da Palazzo San Francesco suddivisi in 15mila euro che il Comune ha concesso come finanziamento alla Pro loco e 25mila euro stanziati direttamente dalla Pro loco stessa. “Il Comune ha investito parecchio – ha commentato Eugenio Kniahynicki – Basti solo pensare che le spese per l’Auditorium sono tutte a carico dell’ente. Inoltre c’è un contributo esplicito dato alla pro loco per la parte pubblicitaria che è totalmente a carico della Pro loco”. Quello a cui il Comune punta, come traguardo, è di portare gli isernini a teatro, rendendolo accessibile a tutti. Per quel che riguarda, infatti, la parte del cartellone curata dal Comune i prezzi dei biglietti sono particolarmente contenuti, trattandosi di teatro. “Ogni singolo spettacolo – ha infatti specificato l’assessore comunale – ha prezzi differenti, in base ai nomi. Ma parliamo di abbonamento. L’auditorium è stato suddiviso in tre fasce di prezzo, e l’abbonamento oscilla tra i 70 euro della prima fascia, quindi per 5 spettacoli è più che popolare, ai 50 della terza”. In sostanza, ha commentato Kniahynicki, “il teatro per tutti”. Pr quel che riguarda, invece, l’abbonamento agli spettacoli promossi dalla Fondazione ‘Molise cultura’, i prezzi sono suddivisi in tre fasce da 140, 120 e 100 euro.

La biglietteria fisica sarà presso la sede della Pro loco e sarà aperta tutti i giorni. In più, ha fatto presente Kniahynicki, “la Pro loco ha trovato un accordo con un sito internet, per la vendita online dei biglietti”. Proprio per quel che concerne il sito internet, l’esponente dell’esecutivo di Palazzo San Francesco ha rilasciato un commento sull’avviso per le manifestazioni di interesse atte alla creazione di un sito internet dedicato alla struttura di corso Risorgimento. “Sì, qualche polemica c’è stata. In realtà tutto è partito da un’offerta che il Comune ha ricevuto, che ricalca quanto previsto dalle manifestazioni di interesse. Per non concedere in maniera diretta all’interessato si è pensato, in maniera democratica, di ‘aprire’ anche ad altre ditte, proponendo anche a loro le stesse condizioni per il servizio”. Sul ruolo dell’Auditorium di Isernia nelle prospettive della Fondazione Molise cultura, la presidente Antonella Presutti ha detto: “siamo convinti che ha ed avrà una funzione di carattere strategico, per una serie di ragioni, sia dal punto di vista geografico-territoriale, sia perché è lo spazio più grande e significativo. Che va quindi messo a sistema e sfruttato in tutte le sue potenzialità. Soprattutto per le tipologie di spettacoli che richiede spazi più ampi soprattutto per intercettare un pubblico vasto, che non trova altra collocazione se non all’Auditorium di Isernia.

Questa seconda rassegna che facciamo a Isernia, quest’anno, va in questa direzione. Ma è solo il primo passaggio. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di portare un appuntamento fondamentale come ‘Poietica’, con grandissimi eventi anche a Isernia, all’Auditorium”. Poi un passaggio sul contributo in termini artistici economici della Fondazione per la stagione teatrale isernina. “Tre spettacoli – ha rimarcato la presidente – li abbiamo finanziati interamente noi ed è un contributo importante perché sono tre spettacoli estremamente significativi, che sicuramente intercetteranno il pubblico di Isernia e dei dintorni. È un inizio foriero di una serie di altre potenzialità e di una collaborazione molto stretta e sicuramente feconda”.

