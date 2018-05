18 e 19 maggio disinfestazione a Campobasso

Con una nota il comune di Campobasso fa sapere che il 18 e 19 maggio, dalle ore 23:30 alle 6:00 si procederà alla disinfestazione adulticida. L’amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio, in particolare l’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo, chiede la collaborazione dei cittadini invitandoli a non esporre all’aperto alimenti ed indumenti e suggerisce loro di chiudere le finestre durante le ore di sanificazione ambientale che sarà intensa e mirata. Ai residenti viene anche chiesto di non riversarsi, durante e appena dopo la disinfestazione, lungo le strade interessate dal servizio. Dal Comune aggiungono che maggiori disagi ‘olfattivi’ potranno essere avvertiti da chi vive nei vicoli e nelle strade strette del centro murattiano. Nessun problema sarà invece creato nell’area dei pub dove la disinfestazione inizierà dalle 4 di mattina.

Il giorno 18 maggio l’attività interesserà il centro storico e il centro murattiano (compreso tra via Sant’Antonio Abate, via Monforte, via Genova, via Roma, Corso Vittorio Emanuele, viale Elena, Corso Bucci, via Cavour, via Garibaldi e via Cardarelli).

Il giorno 19 maggio invece sarà interessato il resto del territorio di Campobasso comprese le varie contrade e la frazione di Santo Stefano.

