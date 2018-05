16 aziende molisane al Cibus di Parma dal 7 al 10 maggio

CAMPOBASSO. Saranno 16 le aziende molisane presenti per la diciannovesima edizione del Cibus di Parma, la fiera internazionale dell’alimentazione organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, in programma dal 7 al 10 maggio 2018: Maresa, Cantine Salvatore, Campi Valerio, San Zenone, Colle Sereno, Azienda Agricola Andrea Caterina, Le Ife, Tenute Martarosa, Tartufi Sapori di Bosco, Centro Tartufi Molise, oleificio Timperio, Società agricola Fonte Santa Maria, oleificio Di Vito, oleificio cooperativo San Giovanni Battista, azienda agricola Ares e l’associazione Molisextra. Nell’area “Food Court” della Regione Molise, le aziende molisane presenteranno ogni giorno il territorio regionale e le sue produzioni in regime di qualità. La presentazione sarà curata da uno chef dell’Istituto Alberghiero di Termoli che utilizzerà solo i prodotti delle 16 aziende molisane.

