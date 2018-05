Qual è l’elisir di lunga vita? Tobia ha risposto: “Un uovo fresco la mattina, un bicchiere di vino a pranzo, devi saper conservare le energie, capire quello che puoi o non puoi fare. Ma alle passeggiate non rinunciate mai. Fatevi sempre gli affari vostri e non vi impicciate dei fatti altrui”.

Carpinone ha festeggiato i 105 anni di Tobia Francesco Petta, l’uomo più longevo della provincia di Isernia con la Banda, il corteo e la piazza addobbata. Il sindaco Pasquale Colitti per l’occasione ha scoperto una targa per Tobia, accanto alla panchina dove lui ogni mattina trascorre ore con gli amici.

FOTO ANSA

